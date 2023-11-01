كولر يراجع خطة عبور صن داونز بالمحاضرة الختامية قبل التوجه لملعب المباراة

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر محاضرة ختامية للاعبي الفريق قبل التحرك إلى ملعب القاهرة الدولي لخوض مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي، في اللقاء المقرر إقامته في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء.

ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة التأكيد على المهام المطلوبة من اللاعبين في مباراة اليوم أمام صن داونز، وذلك وفقا لخطة اللعب التي حددها الجهاز الفني الفني، من أجل تحقيق الفوز بأكثر من هدف وتعويض الخسارة بهدف نظيف في لقاء الذهاب لحسم التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري الأفريقي.

ويدخل الفريق الأحمر بقياده مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم أمام صن داونز، بحثا عن تحقيق الفوز بأكثر من هدف لتعويض خسارته في لقاء الذهاب بهدف نظيف، وحسم الصعود إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري الأفريقي التي يتطلع الفريق إلى تحقيقها للمرة الأولى في التاريخ.

وحال تخطي الأهلي عقبة صن داونز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجي التونسي علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد في المغرب.

وأسند الكاف إدارة مباراة الليلة الحكم السنغالي عيسى سي والحكم ويعاونه مواطناه جبريل كامارا ونهى بانجورا والحكم الرابع الحاج علاو محمد من تشاد ، وفي غرفة الفار الحكم الجزائري لحلو بن إبراهيم ويعاونه دانييل لاريا من غانا.

كان الأهلي قد تأهل لتلك المرحلة من البطولة التي تُقام للمرة الأولى في التاريخ، بعد أن تفوق على سيمبا التنزاني بقاعدة الهدف الاعتباري، عقب التعادل الإيجابي 3-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

في المقابل، حقق صن داونز بطل جنوب أفريقيا الفوز بهدفين دون رد على بترو أتلتيكو الأنجولي في مجموع المباراتين، ليضرب موعدا جديدا مع الأهلي.

الأهلي لم ينجح حتى الآن في الفوز بأي مباراة في الدوري الأفريقي، حيث تعادل مع سيمبا التنزاني 2-2 و1-1 في ربع النهائي، قبل الهزيمة من صن داونز بهدف دون رد.

وخسر "المارد الأحمر" مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا بهدف دون رد، ليصبح في حاجة للفوز بهدفين نظيفين للعبور إلى المباراة النهائية.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى لاعبيه بإستغلال أنصاف الفرص لبلوغ المباراة النهائية وتحقيق ريمونتادا مثيرة على بطل جنوب أفريقيا.

في المقابل ، يُصنف الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لصن داونز، بين أفضل المدربين في القارة السمراء خلال آخر موسمين، بالنظر للنتائج المتميزة التي حققها مع فريقه منذ توليه المسؤولية.

لعب صن داونز تحت قيادة موكوينا 51 مباراة، حقق خلالها 36 فوز وتعادل في 14 لقاء بينما خسر مرة واحدة فقط.