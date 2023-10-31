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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

استشهاد الفنانة الفلسطينية إيناس السقا وابنتيها إثر القصف المتواصل على غزة

استشهاد الفنانة الفلسطينية
استشهاد الفنانة الفلسطينية إيناس السقا وابنتيها
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 نشرت وزارة الثقافة الفلسطينية، بيانا أعلنت فيه استشهاد الفنانة الفلسطينية إيناس السقا وابنتيها لين وسارة، إثر القصف المتواصل على قطاع غزة.

وكتبت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة الفلسطينية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "استشهاد الفنانة إيناس السقا وابنتيها لين وسارة إثر القصف المتواصل على قطاع غزة.

 وسبق أن نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية

 وقدمت الراحلة إيناس السقا عدة أعمال فنية منها "فى شىء عم بيصير" و"الدب"، كما قدمت أعمالا خاصة بالأطفال.

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