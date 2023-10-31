عودة إمام عاشور وعبدالقادر إلى قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على قائمة الفريق لمواجهة صن داونز.

ويخوض في الثامنة مساء غد الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مباراة صعبة وقوية أمام فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي، وهي المباراة التي ينتظرها عشاق الماردالأحمر من المحيط إلى الخليج، بسبب قوة المنافس، بالإضافة إلى حساسية تلك اللقاءات في الفترات الماضية، فكم من مرةأقصى الأهلي الفريق الجنوب أفريقي من دوري أبطال أفريقيا، وخسر المارد الأحمر بالخمسة مرتين أمام صن داونز، لذافالمباراة تحظى باهتمام كبير.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – أكرم توفيق – محمد هاني – خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – أليو ديانج – مروان عطية – إمام عاشور – أحمد عبد القادر – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – رضا سليم- بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا – أنتوني موديست – صلاح محسن.