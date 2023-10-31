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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

غدًا... البابا تواضروس الثاني يلقي عظته الأسبوعية بكنيسة مارجرجس في عين شمس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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علمت "البوابة نيوز" وفق مصادر كنسية أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يترأس غدا الأربعاء عظته الأسبوعية في كنيسة مارجرجس عين شمس.

وتنطلق عظة البابا تواضروس الثاني بحضور شعبي غفير، ومن المقرر أن يُتم إذاعتها عبر القنوات المسيحية، وصفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

جدير بالذكر، أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117 هو أول بابا في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسى متبع، حيث بدأها عام 1964 لما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.

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