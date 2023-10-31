ads
الأربعاء 01 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

«كاف»: هذه المدينة تستضيف حفل جوائز الأفضل في أفريقيا

كاف
كاف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي المدينة المستضيفة لحفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2023.

ويقام حفل «كاف» السنوي، لتوزيع جوائز الأفضل في القارة الأفريقية هذا العام في المغرب، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعدما أعلن الاتحاد الأفريقي عن الدولة المستضيفة للحفل في شهر يوليو الماضي.

ويشهد حفل الأفضل في القارة السمراء، توزيع العديد من الجوائز، أبرزها،  جائزة أفضل لاعب في القارة، بجانب الإعلان عن جائزة أفضل لاعب في الأندية الأفريقية، وأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة وأفضل ناد وأفضل منتخب، فضلًا عن جائزة أفضل مدرب وأفضل هدف وأفضل لاعبة في أندية أفريقيا.

وأوضح «كاف»، أن تقييم ومراجعة جوائز الأفضل في أفريقيا، خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023.

وأشار «كاف» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى حفل هذا العام سيقام في مدينة مراكش المغربية في الـ11 من شهر ديسمبر المقبل.

يذكر أن، ساديو ماني نجم منتخب السنغال وفريق النصر السعودي، فاز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن الموسم الماضي.

كاف حفل جوائز الأفضل في أفريقيا جوائز الافضل حفل الأفضل جائزة افضل لاعب