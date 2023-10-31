«كاف»: هذه المدينة تستضيف حفل جوائز الأفضل في أفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي المدينة المستضيفة لحفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2023.

ويقام حفل «كاف» السنوي، لتوزيع جوائز الأفضل في القارة الأفريقية هذا العام في المغرب، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعدما أعلن الاتحاد الأفريقي عن الدولة المستضيفة للحفل في شهر يوليو الماضي.

ويشهد حفل الأفضل في القارة السمراء، توزيع العديد من الجوائز، أبرزها، جائزة أفضل لاعب في القارة، بجانب الإعلان عن جائزة أفضل لاعب في الأندية الأفريقية، وأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة وأفضل ناد وأفضل منتخب، فضلًا عن جائزة أفضل مدرب وأفضل هدف وأفضل لاعبة في أندية أفريقيا.

وأوضح «كاف»، أن تقييم ومراجعة جوائز الأفضل في أفريقيا، خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023.

وأشار «كاف» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى حفل هذا العام سيقام في مدينة مراكش المغربية في الـ11 من شهر ديسمبر المقبل.

يذكر أن، ساديو ماني نجم منتخب السنغال وفريق النصر السعودي، فاز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن الموسم الماضي.