"السلع التموينية" تعلن عن ممارسة دولية لشراء 40 ألف طن زيت مستورد

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الدخلية، اليوم الثلاثاء، عن ممارسة رقم 8 لعام 2024/2023 للزيت الخام المستورد لتوريد كمية 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد، و10 آلاف طن زيت عباد خام مستورد.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها بحد أدنى 5 آلاف طن والوصول في الفترة من 1 إلى 20 يناير 2024 و/أو من 21 يناير إلى 10 فبراير 2024.

وأضافت أن جلسة فض المظاريف والبت ستكنن يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر المقبل، ويقدم المورد أسعاره على أساس السداد At Sight.