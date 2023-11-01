الكرة الذهبية 2023 تنهي صراع ميسي ورونالدو

أسدل الستار على صراع الفوز بجائزة الكرة الذهبية 2023، بإعلان تتويج الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي بـ«البالون دور»، متفوقًا على الهداف النرويجى إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتى الإنجليزي، وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ليوسع الفارق مع منافسه التقليدي كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم البرتغالية وقائد النصر السعودي الحالي، لـ3 كرات ذهبية، حيث أصبح عدد الكرات 8 لميسي و5 لرونالدو، الذي فاز بآخر ألقابه الخمسة فى 2017، لتعلن جائزة العام الحالي نهاية الصراع بين الأسطورتين، الذى دام لأكثر من 15 عامًا، وذلك بحكم عامل السن الذى يعلن انتهاء عصر التنافس العابر للقارات.

وحسم ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين وفريق إنتر ميامي، جائزة الكرة الذهبية 2023، التى تقدمها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة لأفضل لاعب فى العالم، وذلك خلال حفل أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس، ليحصد ميسي جائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة فى مسيرته، ويبتعد بصدارة أكثر اللاعبين فوزًا بالجائزة المرموقة، يليه كريستيانو رونالدو (5 كرات)، وتفوق على هالاند ومبابي اللذان احتلا المركزين الثاني والثالث.

ميسي

الأرجنتيني يحلق بعيدًا بفارق 3 كرات

وبالرغم أن ميسى ورونالدو يبلغان من العمر حاليًا 36 و38 عامًا على الترتيب، إلا أن الصراع بينهما امتد فى آخر رحلتهما الاحترافية خارج أوروبا، باللعب فى الدوري الأمريكي والسعودي، كما أن التنافس التهديفي مازال مستمرًا حتى الآن، إلى أن جاءت البالون دور لتنهى الصراع على لقب أفضل لاعب فى العصر الحالي، ليكون خليفة الراحلين بيليه ومارادونا اللذان أبهرا العالم بسحرهما ولم يفوزا بجائزة الكرة الذهبية على مدار مسيرتهما الحافلة بالإنجازات والبطولات والأرقام القياسية.

ورد ميسي على أنه أفضل لاعب فى التاريخ، فى تصريحات لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، قائلًا: «لا أعرف إذا كنت الأفضل فى التاريخ أم لا، أنا لا أتساءل حتى، ولكن هذا فخر وشرف لي».

ورغم تتويج ميسي بالجائزة إلا أن الأرقام لم تكن فى صالحه، ولكن حصوله مع منتخب الأرجنتين على بطولة كأس العالم قطر 2022، أنقذه من لدغتى هالاند ومبابي لخطف الجائزة من أنياب البرغوث.

ووفقًا لما أعلنته «فرانس فوتبول» فى وقت سابق، فإن التقييم الذى يقوم عليه التصويت يعتمد على عدة عوامل، على رأسها الأداء والإسهامات الحاسمة على أرض الملعب، كما تضم المعايير أيضًا الإسهام بشكل فعال فى اعتلاء الفريق منصات التتويج، بجانب اللعب بنزاهة وانضباط، على أن تمتد فترة التقييم بين 1 أغسطس 2022، وحتى 31 يوليو 2023، لتشمل الموسم الماضى (2022-2023) كاملًا.

ميسي

وبذلك، شارك ميسي فى 55 مباراة خلال تلك الفترة، مسجلًا 40 هدفًا وصانعًا 26، محققًا بطولة كأس العالم 2022 وهو اللقب الأول فى مسيرته، بجانب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان.

أما هالاند، فشارك فى لعب 56 لقاء، وسجل 56 هدفًا وصنع 9 أهداف أخرى، كما حقق مع مانشستر سيتى الثلاثية التاريخية (دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي)، فضلًا عن حصده لقب هداف الدورى الإنجليزى بـ36 هدفًا، وهو أيضًا هداف دورى أبطال أوروبا الموسم الماضى برصيد 12 هدفًا.

فيما خاض مبابي، 56 مباراة سجل خلالها 54 هدفًا وصنع 13 آخرين، وحقق لقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، وقاد منتخب فرنسا لوصافة المونديال القطري.