كولر يحذر «عبد المنعم» قبل مواجهة صن داونز

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عدة اجتماعات خاصة مع محمد عبد المنعم مدافع الفريق بالتحديد وحذره من اللعب بتعالِِ على الكرة، في مباراة صن داونز الليلة.



كولر شدد على المدافع الدولي ضرورة التركيز في خروج الكرة من الجزء الخلفي بالشكل السليم وعدم فقدان الكرة في هذه المنطقة الخطرة.



كم طالبه بضرورة الحديث مع زملائه داخل الملعب خاصة في الكرات المرتدة في ظل السرعات الكبيرة التي يتمتع بها المنافس وإدجادته لعبة التحولات بشكل كبير.



ويخوض في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مباراة صعبة وقوية أمام فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي، وهي المباراة التي ينتظرها عشاق المارد الأحمر من المحيط إلى الخليج، بسبب قوة المنافس، بالإضافة إلى حساسية تلك اللقاءات في الفترات الماضية، فكم من مرة أقصى الأهلي الفريق الجنوب أفريقي من دوري أبطال أفريقيا، وخسر المارد الأحمر بالخمسة مرتين أمام صن داونز، لذا فالمباراة تحظى باهتمام كبير.