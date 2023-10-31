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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مكتبة الإسكندرية تهنئ الشاعر حسن طلب لحصوله علي جائزة سلطان بن علي العويس

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية تكرم الشاعر الدكتور حسن طلب
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تهنىء مكتبة الإسكندرية والعاملون بها الشاعر الكبير الدكتور حسن طلب لحصوله على جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية لعام 2023، في دورتها الثامنة عشر فئة الشعر، وذلك لتميزه في مجاله وإسهامه في تطور الأدب والثقافة في العالم العربي. 


وتقدم الدكتور أحمد زايد نيابة عن العاملين في المكتبة بخالص التهنئة للشاعر الكبير، مثمنًا ما تحصده الأقلام والعقول المصرية من تقدير يعكس تفردًا يتميز به أبناء مصر في حقول العلم المختلفة. 
جدير بالذكر أن حسن طلب عمل أستاذًا في الفلسفة وعلم الجمال بكلية الآداب جامعة حلوان، ثم التحق عضوًا بلجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة. وساهم في تأسيس جماعة "إضاءة" للشعر منذ عام 1977.
وحصل طلب على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 1990، ثم جائزة كفافيس للشعر 1995، وجائزة السلطان قابوس للإبداع الثقافي 2006.
ولحسن طلب عدد كبير من الدواوين والمؤلفات النقدية أبرزها: "متتالية مصر"، و"سيرة البنفسج"، و" لا نيل إلا النيل"، و"بستان السنابل، "أصل الفلسفة.. اليونان أم مصر القديمة؟".

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