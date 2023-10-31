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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملات أمنية مكبرة لضبط أعمال التسول ومزاولي مهنة "سايس" بدون ترخيص

ضبط 61 قضية مزاولة
ضبط 61 قضية مزاولة مهنة "سايس" بدون ترخيص
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 قامت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بتوجيه حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بالوزارة إستهدفت ضبط مرتكبى أعمال التسول وإستجداء المارة بالطريق العام ومحيط المدارس والجامعات والمعاهد بدوائر أقسام ومراكز شرطة (التجمع الأول  - النزهة – مصر الجديدة – الدقى – شبرا الخيمة أول – إمبابة – الوراق – أوسيم) بمحافظات "القاهرة - الجيزة – القليوبية".

وقد أسفرت الجهود عن الآتى:
 ضبط 2 قضية فى مجال إستغلال الأحداث.
  ضبط 219 متهما لقيامهم بأعمال تسول وإستجداء المارة بالميادين العامة والشوارع الرئيسية.
 ضبط 73 قضية فى مجال ضبط جرائم الآداب العامة.
 ضبط 61 قضية مزاولة مهنة "سايس" بدون ترخيص.
 ضبط 33 قضية أحداث معرضين للخطر.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارٍ استمرار الحملات. 

الأحداث حملة أمنية مكبرة الجيزة القاهرة
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