التنمية البشرية للمجتمعات

الثلاثاء 31/أكتوبر/2023 - 05:06 م

إن التنمية البشرية هي مفتاح السحري لحل المشاكل التي تواجها المجتمعات، والتي تؤدي الي اتساع الحياة، وتقوية الأقتصادات، وزيادة القدرات لأفراد المجتمع من خلال الاستثمار في البشر.

حقا ان التنمية البشرية هي لبنة الخروج من الفقر والجهل، والحروج من حيز التخلف، والعنل علي بناء قدرات جيدة لدي ابناء هذه الأمم، وتغير مسار العمل، وعمل الخطط التي تسعي لتحقيق الأستدامة، والعمل علي بناء العقل نتيحة الاستثمار، والعمل علي خلق مناخ استثماري شامل من خلال وضع اجندات الأستدامة تحقق الرخاء والرفاهية للأمم وتحقيق العدالة الأجتماعية وخلق فرص لحياة أفضل، ومن هذه الأفكار التي تسعي لتحيقي ذلك:

أولا: الاستثمار في البشر أو ابناء الوطن الواحد:

من خلال عمل مشروع ابني عقلك، عن طريق بناء مشروع بنك المعرفة بعمل برنامج الدروس المستفادة لكل ركن من أركان العلوم المختلفة، لكل مرحلة دراسية، وعمل مشروع بحثي لكل فرقة دراسية لعمل ما يسمي اليوبيل الفضي للعلوم والمعرفة، ببصمة ابناء مصر وزيادة الفكر والوعي الشبابي، وفقا لقواعد العلم واساسياته من خلال عمل برنامج تربوي لقواعد التفكير الخاص بالبحث العلمي.

ثانيا: عمل مشاريع التخرج علي هيئة أبحاث قابلة للتحيقق علي أرض الواقع، وخصوصا في كليات الزراعة والتجارة والسياسة والأقتصاد وعمل مشروع زراعة المائة ألف فدان للخريجين، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، وخلق مناخ جيد لتحقيق الاستدامة.

ثالثا: عمل مشروع عدة البيانات الفكرية لكل المواطنين بطرح أفكار كل شهر كجزء من اتمام العمل، وكل مدة يتم اختيار منها الأفضل وخلق حالة من المنافسة وخلق وعمل دوريات بحثية لتنقيح والتحليل ودراستها من أجل امكانية تحيقيها

رابعا: مشروع الاستثمار في الأملاح المعدنية من البحار والمحيطات من أجل استخدامها في صناعة العلاجات الطبية للانسان والعلاجات البيطرية

خامسا:مشروع الاستثمار في حرارة الصحاري من خلال صناعة خلايا تكنولوجيا النانو، من أجل الاحتفاظ بالحرارة وتصديرها الي اوروبا.

سادسا: مشروع زيادة خصوبة التربة الرملية في الصحراء الغربية، بستخدام مضخات ايونية وتكنولوجياالليزر، وعن طريق عمل قواعد الكمبوست كسماد عضوي من خلال اعادة تدوير المخلفات الزراعية.

سابعا: مشروع الاستثمار في تربة الفضاء من خلال عمل ابحاث الفضاء، ومن ثم العمل علي الاستثمار في الفضاء، وتفعيل هذه العلوم.

حقا ان العلم لا حدود له، والموارد الطبيعية لا حدود لها ايضا، ويجب حسن استغلالها من أجل النهوض بالمجتمعات ارتكازا علي الاستثمار في العقل البشري كركيزة أولية.