منظمة الصحة العالمية: النظام الصحي في السودان وصل إلى نقطة الانهيار

حذر مسئول منظمة الصحة العالمية بالسودان الدكتور نعمة سعيد عابد من أن النظام الصحي فى السودان قد وصل الى نقطة الانهيار مع انخفاض القدرات في مواجهة الاحتياجات المتزايدة بسبب تفشي الأمراض وسوء التغذية وارتفاع حالات الأمراض غير المعدية غير المعالجة (مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والأمراض المزمنة والفشل الكلوي) وأشار عابد الى ان الوصول الى الرعاية الصحية لايزال محدودا بسبب انعدام الأمن والنزوح ونقص الأدوية والامدادات الطبية مما يعرض ملايين السودانيين لخطر الاصابة بأمراض خطيرة أو الوفاة لأسباب يمكن الوقاية منها وعلاجها.

وقال مسؤول منظمة الصحة بالسودان في مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، فى جنيف إن مايصل إلى 70-80% من المرافق الصحية لا تعمل فى بؤر النزاع الساخنة وفى المناطق التى لم تتأثر بشكل مباشر بالنزاع فان المرافق الصحية تكتظ بالمرضى فى الوقت الذى لم يحصل العاملين فى مجال الرعاية الصحية والذين يشكلون العمود الفقري للنظام الصحي فى السودان على رواتبهم منذ ما يقرب من سبعة أشهر.

ولفت ممثل منظمة الصحة إلى أن المنظمة تحققت حتى اليوم من 60 هجوما على مرافق الرعاية الصحية منذ بداية الصراع مما أدى الى مقتل 34 شخصا واصابة 38 اخرين مما أثر بشكل أكبر على توافر الرعاية الصحية وأشار الى ان الصراع والنزوح الجماعى الذى أعقبه أدى الى دفع السكان الى حالة من سوء التغذية واسعة النطاق حيث أصبحت حياة الأطفال على المحك.

وقال عابد انه تم الاعلان عن تفشي وباء الكوليرا في ثلاث ولايات في جميع أنحاء السودان وهى القضارف والخرطوم وجنوب كردفان كما تم الابلاغ عن حالات مشتبه بها فى ولايتى الجزيرة وكسل وحذر من ان التفشى يتوسع بسرعة بسبب الظروف المواتية المتمثلة في سوء المياه والصرف الصحي والنظافة والنزوح وضعف الخدمات الصحية ونوه مسؤول الصحة العالمية الى انه تم الابلاغ عن ما مجموعه 1962 حالة يشتبه باصابتها بالكوليرا حتى الأسبوع الماضي منها 30 حالة مؤكدة مختبريا و72 حالة وفاة مرتبطة بها حتى 27 أكتوبر 2023 وحذر من ان التقديرات تشير الى أن أكثر من 3.1 مليون شخص معرضون لخطر الاصابة بالكوليرا حتى نهاية ديسمبر 2023.

وأضاف مسؤول المنظمة الدولية أنه ووفقا لاحدث التقديرات فان حوالى 20.3 مليون شخص أو 40% من السكان يواجهون الجوع بينما 6.3 مليون على بعد خطوة واحدة من الجوع وأشار الى ان مايصل الى 4.6 مليون طفل وحوامل وأمهات مرضعات يعانون من سوء التغذية كما يعاني 3.4 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد ويعانى 700 ألف طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم.