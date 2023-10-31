محافظ الدقهلية لأئمة المساجد: أخبروا الناس بمجهودات ومشروعات الدولة

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن آئمة المساجد هم حلقة الوصل المباشرة مع المواطنين من خلال المساجد والمنابر مشددا على دورهم المجتمعي لنقل ما تقوم به الدولة من مشروعات خدمية لهم في كافة القطاعات لكي يكون لديهم علم ومعرفة بكل الجهود المبذولة من خلال إقامة مشروعات قومية وبنية أساسية في كافة ربوع مصر .

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء بعدد من الأئمة والخطباء بمديرية أوقاف الدقهلية لاستعراض وشرح جهود الدولة المبذولة في كافة القطاعات الخدمية بالدقهلية خلال 9 سنوات الماضية ، لتعريف المواطنين بهذه الانجازات وحقيقة ما يتم علي أرض الواقع من مشروعات قومية تخدم المواطنين ، بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية وقيادات مديرية الأوقاف

ووجه " محافظ الدقهلية" حديثه للأئمة والخطباء قائلا:" عليكم واجب وطني وديني وهو توعية المواطنين بالحقائق التي تدور داخل مجتمعهم وما يحاك لوطنهم من مؤامرات الهدف منها النيل من أمن واستقرار مصر ، لأن الإمام يقع علي عاتقه مسؤوليات كبيرة لأنه الذي ينشر الحب والتسامح والمحبة بين المواطنين.

واستعرض "المحافظ " جهود الدولة بالدقهلية مشيراً إلي أن الدولة أنفقت 162 مليار جنيه علي كافة القطاعات بالدقهلية منهم 116 مليون جنيه مشاريع قومية و 46 مليار جنيه مشاريع متنوعة في عدد 21 قطاع منذ تولي فخامة الرئيس السيسي منصب رئيس الجمهورية حتي الآن .

وأشار " مختار " الي أن ما تم إنفاقه بالدقهلية علي كافة القطاعات الخدمية خلال 9 سنوات يعادل ما تم إنفاقه عليها منذ تاريخ إنشائها منذ تقسيم مصر إلي محافظات .

ووجه " المحافظ " الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع الائمة والخطباء علي جهودهم المبذولة من خلال منابر الأوقاف لتنوير المواطنين بجهود الدولة المبذولة في كافة القطاعات الخدمية ، بالإضافة إلي دورهم الدعوي وعلي ما يبذلونه من أجل نشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الصحيحة ، وتنوير وتوعية عقول المواطنين والشباب بصحيح الدين الوسطي .

وأوضح مختار أن بالآئمة يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوعية المواطنين بجهود الدولة المبذولة من أجل تلبية كافة احتياجاتهم ومطالبهم في كافة القطاعات الخدمية وخطة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف من خلال إطلاع جميع الائمة والخطباء علي جهود الدولة المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين .

محافظ الدقهلية خلال لقاءه آئمة الأوقاف

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