بوعد من القرآن الكريم مصر آمنة رغم أحداث العالم السياسية

مصر من اكثر الدول التي ذكرت في القرآن الكريم، وهذا يدل على أن هذه الدولة آمنة ومستقرة من كل الأحداث السياسية التي يشهدها العالم والتي تسبب القلق لدى الكثير من الناس مع توتر الأوضاع في العالم من حروب وبخاصة قرب مصر من دولة فلسطين التي تشهد عدوان عنيف من الكيان الإسرائيلي الصهيوني فذكرت مصر في قوله تعالي “فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ” في سورة يوسف.

وهناك مرات عديدة ذكر القرآن الكريم مصر بشكل واضح حيث قال الله تعالى: "وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ".

وقال تعالى أيضا: “وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا” “وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لاِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ”، “فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ”، وذكر قول الله تعالى: “وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ اهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ”.

وأوضح العلماء ان قول الله تعالى: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ" من سورة التين هو المقصود به ايضا مصر واكدوا ان اسم مصر مكرم في القرآن فهي أرض السلام والطمأنينة وفقا للقرآن الكريم وبتفسير اجماع العلماء وهذه التفسيرات والنصوص القرآنية تجعل كل من يعيش على الأرض مصر يشعر بالأمان واليقين بأن الله وعدهم بأنهم آمنين في هذا البلد.