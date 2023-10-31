قاضي المعارضات يقبل استئناف النيابة على إخلاء سبيل المتهمين فى قضية "حفلة المنصورية"

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة شمال الجيزة قبول الاستئناف المقدم من النيابة بشأن إخلاء سبيل ١٢ متهما فى القضية المعروفة بـ"حفلة المنصورية"، كما قرر تجديد حبس المتهمين ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات.

كانت كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك بشبكة الإنترنت بشأن تلك الحفلة و تضمنت تلك الفيديوهات ادعاء بتعرض الموجودين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة أبو رواش للاعتداء من قبل بعض قاطني المنطقة، وإطلاق أعيرة نارية عليهم ومقتل شخص واختطاف آخرين وسرقة متعلقاتهم.

وتبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 26 الجاري تبلغ لشرطة النجدة من أهالي المنطقة بوجود مشاجرة بفيلا كائنة بمنطقة عزبة العرب بأبو رواش بطريق المنصورية بالجيزة، وبالانتقال تم التقابل مع عدد من المشاركين بالحفل والذين أفادوا بحدوث مشادة كلامية مع بعض أهالي المنطقة وانصرافهم ورفضوا التقدم بأي بلاغات.

وبإجراء التحريات من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة وبسؤال عدد من أهالي المنطقة أفادوا بأن مالك الفيلا المشار إليها معتاد تأجيرها لإقامة الحفلات للشباب، وتضرر أهالي المنطقة من تلك الحفلات نتيجة للموسيقى الصاخبة التي تستمر لفترات طويلة من الليل وسابقة طلبهم من أصحاب الفيلا التوقف عن ذلك، إلا أنهم رفضوا بدعوى أحقيتهم في استخدام الفيلا.

وبتاريخ حدوث الواقعة نظم مالك الفيلا حفلا لمجموعة من الشباب صغار السن عبر إحدى شركات تنظيم الحفلات وقيام عدد من أهالي عزبة العرب محل الفيلا بالتوجه للفيلا، والتعرض لمرتادي الحفل في أثناء مغادرتهم والتعدي عليهم؛ ما أدى لحدوث مشاجرة بين الطرفين.

كما أكدت التحريات، عدم صحة ما تداوله مروجو مقاطع الفيديو من مقتل أحد الأشخاص ولم تتلقَ المديرية أي بلاغات أو تسجل المستشفيات وصول أي مصابين من جراء الواقعة، كما لم يُستدل على حدوث إطلاق نيران أو أعمال خطف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على الاعتداء على مرتادي الحفل وكذا مالك الفيلا والقائمين على تنظيم الحفل لاستخدام الفيلا في تنظيم حفلات بدون ترخيص، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على نشر مقاطع الفيديو للادعاءات الكاذبة وإثارة البلبلة.