الإحصاء: 22.3% انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري شهر أغسطس 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية أغسطس 2023 وقد بـلغــت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 3.88 مليــار دولار خـــلال شهر أغسطس 2023 مقابل 4.99 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 22.3 ٪.

وأشار الجهاز إلى أن من أهم المؤشرات أنه انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 1.9%؛ إذ بلغـت 3.36 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2023 مقابل 3.43 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبــة 61.5 %، أسمدة بنسبة 44.2 ٪، لدائــن بأشكالها الأولية بنسبة 7.3 ٪، سجـاد وكليـم بنسبة 4.8 ٪). بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( بترول خام بنسبة 70.6%، ملابس جاهزه بنسبة 5.8%، عجائن ومحضرات غذائية بنسبة 42.8 % ،فواكه طازجة بنسبـة 29.3%).

ولفت الجهاز إلى أنه انخفضت قيمة الواردات بنسبة 14.0%؛ إذ بلغت 7.24 مليار دولار خــلال شهــر أغسطس 2023 مقابــل 8.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلــع وأهمهـا: (منتجات البتـرول بنسبـــة 0.7 %، البترول الخــام 42.6 %، قمــح بنسبــه 29.8 % ، لـدائن باشكالها الاوليــه بنسبــة 44.8 %).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــــــا: ( مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 15.9 %، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 5.4 % ، سيارات ركوب بنسبـة 124.4 ٪، نحاس ومصنوعاته بنسبة 53.7 % ).