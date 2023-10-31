ads
الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير اقتصاد: تنمية سيناء أثرت إيجابيًا على الاستثمار المصري

محمود عنبر
محمود عنبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن المشروعات التي نفذت على أرض سيناء تخدم الدولة المصرية، وبدأت بإقرار الاستقرار الأمني داخل المنطقة، وهو الملف الأول الذي اهتمت به الدولة، وتكبدت فيه تكلفة باهظة.

أكد خلال مداخلة على فضائية  «اكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية أصبحت نموذجًا يحتذى به، وتعطي دروسًا مستفادة للدول التي تعاني من أزمات وويلات الإرهاب، إذ أثرت تنمية سيناء على حالة الاقتصاد المصري، وتحديدًا فيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي.

وأشار إلى أن الدولة نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية، وركزت على شبكة البنية التحتية وربط سيناء بالدلتا، وبقية جمهورية مصر العربية بدلًا من العزلة التي كانت تعيش فيها.

اقتصاد استثمارات الاستثمار الأجنبي الاستقرار الامني البنية التحتية
ads