حبس فني تمريض لاتجاره في الأسلحة النارية بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، حبس فني تمريض، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالإتجار في الأسلحة النارية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بورود معلومات إلى المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بقيام (فني تمريض - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية باتخاذ دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي والإتجار في الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة الرائد محمود صبري والنقيب أدهم الحسيني والنقيب محمد الجزار والنقيب محمد الحسيني معاونو رئيس المباحث تم استهدافه وضبطه وبحوزته (10 طبنجات- 2 طبنجة "صوت" وعدد من الطلقات).

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار غير المشروع فى الأسلحة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.