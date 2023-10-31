أمن القاهرة يشن حملة أمنية مكبرة بأنحاء العاصمة ويضبط 4 لصوص

شنت الأجهزة الأمنية بمديرة أمن القاهرة حملة أمنية مكبرة في إطار ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات بمختلف أنحاء العاصمة.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط أحد الأشخاص، وزوجته لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى "عملات أجنبية" من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزتهما سيارة "فان" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة جزء من المبلغ المالى المستولى عليه.

ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" لقيامه بارتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتم العثور على المسروقات لدى عميليه "سيئ النية" أمكن ضبطهما.

ضبط موظف بشركة مقاولات- مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بسرقة خزينة - جهاز DVR "الخاص بكاميرات المراقبة" من داخل إحدى شركات أجهزة الحاسب الآلى كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة مستغلاً وجود نسخة من مفاتيح الشركة بحوزته، تم بإرشاده ضبط المسروقات داخل سيارته.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.