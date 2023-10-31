بالفيديو.. وزير الاتصالات الفلسطيني يكشف دور الشركات المصرية في توفير شبكات المحمول لغزة

قال الدكتور إسحاق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، إن شركات الاتصالات المصرية كان لها دور في توفير تغطية لشبكات المحمول والإنترنت داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى أن التغطية من الشبكات المصرية أصبحت تغطي كثير من المواقع، وهذا كان أحد أسباب تراجع الاحتلال عن قطع خدمات الاتصال والإنترنت عن القطاع.

وأضاف "إسحاق" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن الشركات المصرية والإخوة فى مصر استجابوا سريعا لندائنا بالعمل على عملية تقوية بث الشبكات فى إتجاه الأراضي الفلسطينية، موضحًا أنه كان هناك اتصال بيننا وبين وزارة الاتصالات المصرية.

وتابع: "كان لي حديث منذ أول ساعة لقطع المسارات الدولية مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وطلبت منه تقوية طاقة الشبكات وفتح خدمات التجوال للشرائح من الشركات الفلسطينية التي يملكها معظم المواطنين في قطاع غزة، وهو ما يعطينا فرصة جيدة بأن المناطق المجاورة للحدود المصرية يستطيع المواطن فيها أن تتوافر لديه خدمات الإنترنت".