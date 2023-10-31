معرض طلابي متنوع بجامعة حلوان 

وقعت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان مذكرة تعاون احدى شركات الذهب والمجوهرات وتشمل مذكرة التعاون تبادل الخبرات وتدريب الطلاب وتشغيل خريجين القسم.

جاء ذلك على هامش مؤتمر قسم المنتجات المعدنية والحلى بالكلية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة ميسون قطب، عميد الكلية.

كما أقيم معرض طلابي متنوع ليشمل مجالات القسم من حلي ومجوهرات ومنتجات الإضاءة ورموز التقدير التذكارية، الذى كان له الأثر وعكس نشاط القسم ودور الكلية فى المشاركة المجتمعية حيث تم بالفعل اختيار بعض أعمال الطلاب للتنفيذ بالمصنع لطلاب مشروع التخرج للعام القادم على نفقة المصنع ,كما تم اختيار عدد 3 طلاب للعمل بالمصنع بقسم التصميم واشراف الإنتاج.

وعقد المؤتمر تحت إشراف الدكتور شريف حسن، الدكتورة ايمان ابو طالب، الدكتورة مروة خفاجى، وكلاء الكلية، الدكتور محمود أحمد رئيس القسم العلمى، وبحضور جميع اساتذة القسم والهيئة المعاونة، وبعض الخريجين وبعض رجال الصناعة.