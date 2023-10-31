"الغرف التجارية": مقاطعة المنتجات تسيء للاستثمار والاقتصاد المصرى وتضر بالسياحة

أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية ، أن عملية مقاطعة منتجات صاحبة العلامات التجارية العالمية تسئ للاقتصاد المصري، ولا تسبب خسائر للشركات الكبرى، و إنما تضر اقتصادنا.

وأضاف عز، أن مصر من الدول السياحية والتى يجب ان يحتوى السوق الخاص بها العديد من المنتجات سواء الغذائية او الإلكترونية أو الأدوية التي تناسب أذواق السياح المقبلين على مصر، حتى يتسنى له إيجاد ما يقوم باستهلاكه فى بلده، وعدم استمرار عمل هذه العلامات التجارية الأجنبية يسئ للاقتصاد المصرى و يحجم السياحة لعدم توافر احتياجات هذا السائح.

وأشار إلى أن العلامات التجارية العالمية المتداولة فى السوق المصرى هى استثمارات أجنبية، نسعى لجذبها للنهوض وتطوير الاقتصاد والتى تساهم فى توفير فرص عمل، وتعمل على الحد من معدلات البطالة، الأمر الذي يضر بالعمالة المصرية وليست الأجنبية.

ونوه عز، إلى أن مقاطعة المنتجات ليست حل للقضاء على سمعة أو التسبب فى خسائر للشركات العالمية الكبرى ، حيث أنها لا تعتمد على السوق المحلى فقط، و إنما أسواق عالمية، ومن يضر فى المسألة هنا هو الاقتصاد المصرى وليست تلك الشركات.

كما أشار، إلى أن دخول تلك الشركات بعلامتها التجارية للسوق المصرى يكون من خلال وكيل مصرى والذى يقوم بدوره بتشغيل عمالة مصرية ويعمل مع موردين مصريين وهولاء هم من يقع عليهم الضرر الحقيقى.

ولفت، إلى أن هذه النوعية من الحملات مثال سئ لطرد الاستثمار الأجنبي من السوق المصرى، وهو ما يؤدي إلى انخفاض دخول العمله الصعبة، وتشريد عمالة مصرية.