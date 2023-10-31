مصرع وإصابة 5 أشخاص بحريق منزل في البحيرة

شهدت منطقة بولس بمدينة كفر الدوار محافظة البحيرة، حادثاً مأساويا، حيث لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينهم طفلين شقيقين، بمنطقة بولس التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، فيما أصيب شخصين آخرين بحروق في أنحاء متفرقة في أنحاء الجسم، وجميعهم من أسرة واحدة، نتيجة صعق كهربائي بالمنزل نتج عنه اشتعال النيران.

تلقي مأمور مركز شرطة كفر الدوار، إخطارًا يفيد نشوب حريق داخل منزل بمنطقة بولس بذات المركز، نتيجة صعق كهربائي، مما نتج عنه مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة شخصين آخرين وجميعهم من أسرة واحدة، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام.

أسفر الحادث عن وفاة كل من:- خلود محمد بدير، 24 عاما، ساجد السيد حمدان، 10سنوات، سجدة السيد حمدان، 16 عاما، بينما أصيب شخصين آخرين بحروق واختتاق، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى كفر الدوار العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

كما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابها وملابساتها.