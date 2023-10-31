طقس الإسكندرية: أمطار رعدية وتكاثر للسحب المنخفضة والكثيفة

تشهد مدينة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، ومنذ ساعات الصباح الأولى طقسا مائلا للبرودة، وسط توقعات بسقوط أمطار رعدية بنسبة تصل إلى 30%، وتجمع للسحب المنخفضة والمتوسطة، مع سرعة رياح 16 كم/ساعة؛ إذ سجلت درجات الحرارة 27 درجة مئوية مع توقعات بانخفاضها خلال الساعات القادمة.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود حالة من عدم الاستقرار اليوم الثلاثاء ٣١ أكتوبر؛ إذ يوجد أمطار متوسط تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما حذرت من وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من مساء أمس الإثنين الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ استعدادًا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأنه من المتوقع غدًا سقوط أمطار متوسطة على معظم الأحياء بمحافظة الإسكندرية اعتبارًا من فجر اليوم الثلاثاء ٣١ أكتوبر.