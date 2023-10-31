ads
الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه في حادث تصادم بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت نيابة ههيا صباح اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه متأثرًا بإصابته إثر تعرضه لوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية "موتوسيكل" أمام قرية المطاوعة في مركز ههيا محافظة الشرقية.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ههيا يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزي بوصول "أحمد ع. م" 18 سنة مقيم في نطاق ودائرة مركز شرطة ههيا جثة هامدة.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ههيا المركزي تحت تصرف النيابة وتم رفع آثار الحادث من على الطريق وتسيير الحركة المرورية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على جهات التحقيق في مركز شرطة ههيا صرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

التصريح بدفن التصريح بدفن جثة شاب التصريح بدفن جثة جثة شاب حادث تصادم بالشرقية
ads