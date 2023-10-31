التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه في حادث تصادم بالشرقية

قررت نيابة ههيا صباح اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه متأثرًا بإصابته إثر تعرضه لوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية "موتوسيكل" أمام قرية المطاوعة في مركز ههيا محافظة الشرقية.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ههيا يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزي بوصول "أحمد ع. م" 18 سنة مقيم في نطاق ودائرة مركز شرطة ههيا جثة هامدة.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ههيا المركزي تحت تصرف النيابة وتم رفع آثار الحادث من على الطريق وتسيير الحركة المرورية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على جهات التحقيق في مركز شرطة ههيا صرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.