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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة الباكستانية تغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية أمس الإثنين، على ارتفاع، بنسبة 1.06 في المئة، ما يعادل 539 نقطة، ليصل عند مستوى 51482 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 137.434.765 سهمًا، تمثّل أسهم 350 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 232 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 99 شركة، واستقرت قيمة أسهم 19 شركة.

البورصة الباكستانية تغلق على ارتفاع