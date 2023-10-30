مدير المستشفى التركي بغزة يكشف تفاصيل استهداف الاحتلال الإسرائيلي لها

كشف الدكتور صبحي سكيك، مدير المستشفى التركي في غزة، تفاصيل استهداف المستشفى منذ ساعتين ونصف، مؤكدًا أنه استهداف مباشر للمبنى الرئيسي للمستشفى وتحديدًا الطابق الثالث.

وأضاف، ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية "dmc" أنه تم استهداف غرفتين لتنويم مرضى السرطان، مشيرًا إلى أنه من فضل الله لم يكن بها مرضى أو أطباء.

وتابع، أن مرضى السرطان في غزة وصل عددهم 10 آلاف يعالجون بهذا المستشفى، مشيرًا إلى أن الإحتلال يهدف لقتل مريض السرطان على سريره وهذا لا يقبله قانون دولي ولا عاقل وما يحدث يجب أن تنتبه له كل المؤسسات الدولية ومنظمات الصحة العالمية وحقوق الإنسان لأن هذا ضد حقوق الإنسان.

وأكد أنه يجب أن يكون هناك تصرف ومن الجيد أن نسمع مواقف كثيرة ولكن اليوم نحتاج فعل لأن أهل غوة يقتلوا وبادوا اليوم وصلنا إلى 10 آلاف شهيد وغيرهم تحت الأنقاض.