واشنطن بوست: بايدن يواجه تحديات في حشد دعم حزبه لاستمرار مساندة إسرائيل

ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية اليوم الاثنين أن دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن الثابت لإسرائيل يواجه ضغوطًا متزايدة بالتزامن مع تحذيرات مؤيديه المخلصين من داخل حزبه الديمقراطي من الطرق التي يتم بها تنفيذ الرد الإسرائيلي على هجوم حماس في 7 من أكتوبر الجاري.

وأوضحت الصحيفة - في تقرير عبر موقعها الإلكتروني - أن بايدن يقاوم الدعوات للانضمام إلى الديمقراطيين الآخرين الذين يسعون إلى وقف إطلاق النار، كما يتجنب التعليق على كيفية تنفيذ إسرائيل لمرحلة جديدة في الحرب التي حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنها "ستكون طويلة وصعب".

وأشارت إلى أن الديمقراطيين الداعمين لبايدن انتقدوا خلال الايام الاخيرة، وتيرة المساعدات الإنسانية وانقطاع الاتصالات وارتفاع عدد القتلى بين المدنيين الفلسطينيين، كما أثاروا أيضًا مخاوف بشأن ما إذا كانت لدى إسرائيل أهداف واضحة وقابلة للتحقيق أثناء قيامها بهجوم بري كبير.

ودعت مجموعة تضم أكثر من عشرين من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي؛ على رأسهم كريس مورفي وكريس فان هولين والسيناتور جيف ميركلي، الرئيس الأمريكي للعمل لتوصيل الوقود إلى غزة وسط الأزمة الإنسانية.

وكتب السيناتور الأمريكي كريس مورفي -عبر موقع تواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا- "إذا كانت أمريكا ستدفع جزءًا كبيرًا من تكلفة الحرب في غزة، فيجب علينا بالطبع أن نهتم بخطة الحرب، لن يكون من الجيد تمويل خطة غير ناجحة".

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن الانتقادات الموجهة من داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي تشكل تحديات جديدة لبايدن الذي تحالف بشكل وثيق مع إسرائيل وحقها في الانتقام لدرجة أنه يخاطر بتحمل المسؤولية عن كيفية تنفيذ ردها.