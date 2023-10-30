غدًا.. مجلس الأمن يعقد جلسة حول الوضع الإنساني بأوكرانيا بناء على طلب من فرنسا والإكوادور

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة غدا الثلاثاء حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، وذلك بناء على طلب تقدم به مندوبا فرنسا والإكوادور، ويتحدث خلالها رامش راجسينجام مدير إدارة التنسيق العملياتي في وكالة الشئون الإنسانية للأمم المتحدة.

وبحسب مصادر مجلس الأمن، سيقدم فيليب جراندى المفوض السامي لشئون اللاجئين في الأمم المتحدة غدا في جلسة صباحية تقريرا لأعضاء مجلس الأمن حول نشاط المفوضية.

وكان مجلس الأمن الدولى قد استهل نشاطه الأسبوعى صباح اليوم الاثنين بالتصويت على قرارين بتجديد عمل بعثة الدعم الأممي في الصومال، وكذلك التصويت على تجديد عمل بعثة الدعم الأممي المتحدة في ليبيا، كما عقد جلسة استماع عن تطورات الموقف الإنساني في سوريا، قدم فيها جيير بيدرسون المبعوث الأممي الخاص لسوريا تقريرا في هذا الشأن.

وسيصوت مجلس الأمن الدولى خلال جلسة الليلة (بتوقيت الولايات المتحدة) على مشروع قرار بشأن تجديد عمل بعثة الأمم المتحدة في كولومبيا.