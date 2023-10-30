السوداني: افتتاح كلية القوة الجوية فى الصويرة يدعم حماية سماء العراق وسيادته

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الاثنين أن الجيش العراقي بمساندة القوات الجوية حقق انجازًا عظيمًا فى مواجهة "الإرهاب".

وقال: "صقور الجو لهم دورٍ كبيرٍ في حسمِ المعاركِ وتحقيقِ النصر،ولابد لنا من إيلائهِ أهميةً خاصةً تتناسبُ مع ما يؤديهِ دفاعًا عن العراق".

وقال السوداني- في كلمة خلال افتتاحه كلية القوة الجوية في الصويرة وسط العراق اليوم الاثنين، نقلتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)- إن افتتاح الكلية الجوية يدعم حماية سماء العراق وسيادته،منوها بتطوير البنية التحتية لوزارة الدفاع وقدرات الجيش وإمداده بالأسلحة الحديثة، ومن أرقى المصادر العالمية.

ووجه السوداني بضروة استكمال المشاريع المتعاقد عليها، ومن بينها مشروع قاعدة الصويرة (مقر كلّية القوة الجوية) لأهميتها في خدمة المؤسسة العسكرية بشكل عام والقوّة الجوّية بشكل خاص، حيث تم انجاز أكثر من 72 % من البنية التحتية الخاصة بها، مشيرا إلى أن هذا الصرح سيمد الجيش العراقي بضباط طيّارين أكْفاء بعد خضوعهم للدراسة والتدريب.

وأضاف: أن "منعة العراق أرضا وسماء جزء من رسالتنا، وواجبنا ان نحفظَ كلَّ شبرٍ من هذه الأرضِ الطيبة، وكلِّ مدينةٍ وبلدةٍ سالمةً آمنة مستقرةً ومزدهرة وعصيّةً على كل من تسول له نفسهُ أنْ يمدَّ يدَ الاعتداءِ والعبث.