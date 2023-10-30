نيويورك تايمز: واشنطن تصنع أنظمة دفاع جوي هجينة بناءً على طلب أوكرانيا

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن الولايات المتحدة تنتج حاليا ما يسمى بأنظمة فرانكن سام FrankenSAM التي تجمع بين الأسلحة الغربية المتقدمة وعناصر تعود إلى الحقبة السوفيتية لا تزال في المخزون الأوكراني.

وأوضحت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني إنه في ظل حاجتها اليائسة للدفاع الجوي، طلبت أوكرانيا من الولايات المتحدة بالحصول على أسلحة "فرانكن" ولتلبية الطلب، تنتج الولايات المتحدة ما يسمى بأنظمة فرانكن سام FrankenSAM.

وتابعت أنه مع اقتراب فصل الشتاء، يحتاج المسؤولون الأوكرانيون بشدة إلى المزيد من الدفاعات الجوية لحماية شبكات الكهرباء من الضربات الروسية التي يمكن أن تغرق البلاد في ظلام دامس.

وأضافت الصحيفة أنه في الواقع، إنهم يائسون للغاية، لدرجة أنهم على استعداد لتجربة هذا النظام من الأسلحة الذي كان من بنات أفكار أوكرانيا ويسعى البنتاجون الآن إلى تحقيقه.

وأفادت الصحيفة بأن مسئولين أمريكين يطلقون على هذا النظام اسم برنامج "فرانكن سام"، الذي يجمع بين صواريخ أرض جو متقدمة من العيار الغربي وقاذفات أو رادارات مُعاد تجهيزها من الحقبة السوفيتية والتي تمتلكها القوات الأوكرانية بالفعل.

وأشارت إلى أنه تم اختبار نوعين مختلفين من هذه الدفاعات الجوية المرتجلة - أحدهما يجمع بين قاذفات بوك السوفيتية وصواريخ سي سبارو الأمريكية، والآخر يجمع بين رادارات الحقبة السوفيتية وصواريخ سايدويندر الأمريكية - على مدى الأشهر القليلة الماضية في قواعد عسكرية في الولايات المتحدة ومن المقرر أن يتم اختبارهما قبل أن يتم تسليمها إلى أوكرانيا هذا الخريف.

ونقلت الصحيفة عن السيدة لورا كوبر، نائبة مساعد وزير الدفاع لسياسة روسيا وأوكرانيا وأوراسيا، قولها إن هذه الصواريخ تساهم في سد الثغرات الحرجة في الدفاعات الجوية لأوكرانيا، وهذا هو التحدي الأكثر أهمية الذي تواجهه أوكرانيا اليوم.

ونوهت الصحيفة بأنه على مدى الأشهر العشرين الماضية، زود الغرب أوكرانيا بمجموعة من الدفاعات الجوية، بما في ذلك أنظمة باتريوت وآيريس-تي المتطورة، والدبابات المجهزة بمدافع مضادة للطائرات وأكثر من 2000 صاروخ ستينجر محمول على الكتف.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز أن حكومته ستزود أوكرانيا بثلاث بطاريات إضافية من الدفاعات الجوية المتطورة، بما في ذلك نظام باتريوت آخر، كجزء مما أسماه "حزمة الشتاء" التي تبلغ قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار.

ولفتت إلى أن تعزيز الدفاعات الجوية يعد جزءًا من ما يقرب من 100 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي تلقتها أوكرانيا من الحلفاء منذ الغزو الروسي واسع النطاق في فبراير 2022. وتدرس الولايات المتحدة، التي أرسلت بالفعل تمويلًا للأسلحة أكثر من أي دولة أخرى، التبرع بمبلغ 60 مليار دولار إضافية كجزء من خطة الإنفاق الطارئة الجديدة لإدارة بايدن.