رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بكلية العلوم بالجامعة، بحضور الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مجدي محفوظ عميد كلية العلوم، والدكتورحازم حسن وكيل وزارة العمل بكفر الشيخ.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، ان الملتقى يهدف إلى إطلاع المشاركين على مفهوم السلامة والصحة المهنية، وأهدافها والتشريعات الوطنية المتعلقة بها، وتمكنيهم من تحليل وتقييم مخاطر العمل، وإدارة الأزمات والكوارث، وخطط الطوارئ والتحقق من الحوادث واكتشافها حتى يمكن تلافيها، ورفع مستوى الأداء بالتدريب على أسلوب عمل متطور، وإعداد المتدرب لتولي مسؤوليات جديدة.

ومن جانبها اشارت الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، انا المتلقي شارك فيه عددًا من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالكليات، ومسؤولي وحدة الأزمات والكوارث ومسؤولي وحدة الجودة بالجامعة، ومسؤولي السلامة، ومدير إدارة الأزمات والكوارث بمديريات المحافظة، ومديري الجهات والشركات ومسؤولي السلامة وأعضاء لجانها، والعديد من المنشأت الاعتبارية بالمحافظة بما فيها المدراس والمستشفيات الخاصة وشركات قطاع المياه والكهرباء والبترول والعديد من المنشأت الصناعية بالمحافظة.

وبدأت فعاليات الملتقى بالسلام الجمهوري وآيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها عرض فيلم تسجيلي قصير عن أهمية السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وكلمة الترحيب بالضيوف المشاركين، واختتمت الجلسة الافتتاحية بجولة تفقدية للسادة الضيوف لمعروضات الشركات المشاركة في الفاعلية من مهمات الوقاية الشخصية الخاصة بطبيعة عمل كل منها وكيفية التغلب على مخاطر بيئة عملهم، واستكمل اليوم الأول بمحاضرة عن تحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل ، ومحاضرة عن خطة الإخلاء والطوارئ.

واختتم اليوم الأول بنقل جميع المشاركين تحياتهم وشكرهم لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعم سيادته لعمال مصر وحرص سيادته على حماية العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة لعمال مصر.