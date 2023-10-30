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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«بيت الزكاة والصدقات»: سنتخذ الإجراءات القانونية حيال جمعيات تجمع تبرعات باسمنا أيًّا كانت

بيت الزكاة والصدقات
بيت الزكاة والصدقات المصرى
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نفي «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر- تلقيه أي تبرعات إلا عن طريق القنوات الرسمية لـ«بيت الزكاة والصدقات» الموجودة على الموقع الرسمي التالي:  
https://baitzakat.org.eg/donationChannels/

وأكد «بيت الزكاة والصدقات»، عدم وجود تعاون بين البيت وأيّة جهة أخرى في جمع التبرعات أو تقديم الخدمات لأي من البرامج التي يعمل عليها البيت، مستطردًا أنه أي إجراءات لجمع التبرعات باسم «بيت الزكاة والصدقات» سيتعامل معها البيت وفقًا للإجراءات القانونية.

أشار«بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الإثنين، أن أموال الزكاة والصدقات التي تُقدَّم طوعًا من الأفراد أو غيرهم، وكذلك التبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يتلقاها البيت توجَّه في مصارفها الشرعية، التي وردت في قول الله عز وجل:
{‌إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].

بيت الزكاة والصدقات شيخ الأزهر الأزهر