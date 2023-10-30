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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير السياحة اللبناني: لبنان يمر بأزمة غير مسبوقة جراء تداعيات الأحداث في غزة

وزير السياحة بحكومة
وزير السياحة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد نصار
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قال وزير السياحة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد نصار إن لبنان يمر بأزمة غير مسبوقة جراء تداعيات الأحداث في قطاع غزة.

 جاء ذلك في تصريح له عقب لقائه اليوم برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.

وأضاف نصار أنه تم خلال اللقاء عرض على ميقاتي نتائج جولته الخليجية التي شملت قطر والامارات، ومشاركته في "مبادرة مستقبل الاستثمار "التي عقدت في المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن مجلس الوزراء اللبناني سيعقد جلسة هذا الأسبوع يطرق فيها لمواضيع عدة أهمها القرارات المتعلقة بمشاركة لبنان في المشاريع الانمائية في المملكة العربية السعودية بحيث يكون للبنان دور مهم فيها في المستقبل.
 

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