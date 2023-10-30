الفاتيكان: شعبان ودولتان الحل الوحيد لمستقبل السلام بالشرق الأوسط

قال الكاردينال بيترو بارولين امين سرّ الفاتيكان، إن شعبان ودولتان هذا "كان دائمًا" ولا يزال "موقف" الكرسي الرسولي، تجاه إسرائيل وفلسطين، فضلًا عن "الحل الوحيد القابل للتطبيق الذي يمكنه أن يضمن مستقبل السلام والتقارب الهادئ، من خلال الحوار المباشر بين الطرفين".

وطلب بارولين حسب ما نشرته عدد من الصفحات الرسمية لكنائس كاثوليكية في الغرب، اليوم الإثنين، من العالم أن ينظر بشكل خاص إلى الأطفال ضحايا هذا الصراع الجديد ولنفكر في الأطفال الذين قتلتهم حماس، وإنما أيضًا العديد من الأطفال الذين يموتون في غزة تحت القصف، إنّ النداء موجه لهم بشكل خاص، لكي يؤخذ بعين الاعتبار براءتهم ومستقبلهم".

وجدّد أمين سرّ دولة الفاتيكان، في تصريحات صحفية على هامش حدث شارك به في العاصمة الإيطاليّة روما، تأكيده على استعداد الكرسي الرسولي الكامل للمساهمة في حل سلمي للشرق الأوسط المطبوع بالتوترات والعنف.

وقال: "سنبذل كل ما في وسعنا، والبابا مستعدٌ جدًّا لذلك".وأعاد إطلاق النداء الذي كرره البابا فرنسيس عدة مرات في زمن الحرب هذا، أي أنّه يمكن لأسباب السلام أن تسود على العنف والحرب" و"كذلك النداء من أجل تحرير الرهائن. ومن ثم الأزمة الإنسانية في غزة". "هذان هما المحوران اللذان يركز عليهما عمل الكرسي الرسولي".

وأوضح الكاردينال بيترو بارولين، أنه في الوقت الحالي لا يوجد "فسحات كبيرة" لوساطة الكرسي الرسولي. "ولكن، هناك احتمال، من خلال حضور الكنيسة المحليّة، ومن خلال البطريركية اللاتينية في القدس، أن يكون هناك بعض الحوار وتبادل الرسائل. ومن هذا الجانب نحن نحاول أن نفعل شيئًا ما".

وفيما يتعلق بالاجتياح البري المحتمل في قطاع غزة، أعرب الكاردينال عن أمله "ألا يكون هناك تفاقم في الوضع وأن يتم حله بطريقة أخرى".

وأضاف: أعتقد أن الأمر مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمسألة إطلاق سراح الرهائن، فإذا أمكن حل مشكلة الرهائن، فمن المحتمل أن تكون هناك حاجة أقل إلحاحًا لاتخاذ إجراءات ميدانية".

وردًا على سؤال حول لقاء بين البابا فرنسيس وعائلات الرهائن الإسرائيليين، قال بارولين: "نحن نفكر في هذا الأمر، لقد رأينا أنهم موجودون هنا وأنّه قد تم استقبالهم على مستوى المؤسسات في إيطاليا، بالنسبة لنا لم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد ولكن أعتقد أنه سيتم اتخاذه اليوم".