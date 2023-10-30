ضبط 3 متهمين بحوزتهم 11 كيلو مخدرات بالقليوبية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بؤرة إجرامية تخصصت في تجارة المخدرات بشبين القناطر، حيث جرى ضبط المتهمين وعددهم 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم 11 كيلو مخدرات وأسلحة نارية وبيضاء وكمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود معلومات سرية بقيام 3 عناصر إجرامية يديرون بؤرة إجرامية لمزاولة نشاط إجرامي في تجارة المخدرات.

جرى تشكيل فريق بحث قاده المقدم أمير الكومي رئيس مباحث المركز وبالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، قامت قوة كبيرة من مباحث مركز شبين القناطر بمداهمة البؤرة، وجرى ضبطهم وبحوزتهم كمية لمخدر الهيدرو تزن 5 كيلو جرام و32 طربة لمخدر الحشيش تزن 3.200 كيلو جرام.

كما جرى ضبط كمية لمخدر الهيروين تزن 3 كيلو جرام وكمية لمخدر الأيس "شابو" و2 بندقية آلية و3 خزينة وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة و2 دراجة نارية و4 سلاح أبيض وميزان حساس، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار واستخدامهم الأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 750،000 ألف جنيه تقريبا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.