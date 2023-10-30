محافظة الإسكندرية تبدأ تنفيذ برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"

بدأت محافظة الإسكندرية تنفيذ برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بمركز الإسكندرية للتدريب بالمحافظة، وتحت إشراف الدكتورة/ جاكلين عازر نائب المحافظ.

وأكد محافظ الإسكندرية على الاهتمام الذي توليه الدولة للإرتقاء بمكانة المرآة وإعداد كوادر نسائية قادرة علي تولى المناصب القيادية، وذلك في ظل توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وثمن ما حققته المرأة المصرية في كل المجالات، لافتاً إلى أن الدولة عززت خطواتها من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

من جانبها، أوضحت الدكتورة جاكلين عازر أن برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" يستهدف السيدات في الفئة العمرية من 22 الي 50 عام العاملات بالقطاع العام والخاص والهيئات المختلفة ورئدات الأعمال، ويهدف إلى تأهيل السيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الايجابية في مجتمعاتهن، ويقدم البرنامج حزمة تدريب متنوعة من المهارات الأدارية والشخصية لتكوير قدراتهن علي القيادة وادارة المشروعات وريادة الأعمال بالإضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ويضم البرنامج محور توعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية.

وجاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كامل الدعم للمرأة المصرية، وتحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.