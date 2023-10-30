مواد البناء: حديث الرئيس عن الصناعة دافعا لزيادة الإنتاج

شاركت غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية بالمعرض و الملتقي الدولي الثاني للصناعة الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمشاركة 300 شخصية من 37 دولة، ونظمه اتحاد الصناعات المصرية في الفترة من 28 إلي 30 أكتوبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وعلي هامش فعاليات المعرض و المتلقى الدولي الثاني للصناعة تفقد وزير التجارة و الصناعة المهندس أحمد سمير ، جناح غرفة صناعات مواد البناء و عقد لقاء مع أحمد عبد الحميد رئيس الغرفة في حضور عدداً من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

و من جانبه ، أكد أحمد عبد الحميد، أن حرص الرئيس السيسي علي حضور المعرض والمتلقي الدولي الثاني للصناعة وتفقده للصناعات الوطنية حمل العديد من الرسائل الإيجابية لتشجيع الاستثمار المحلي وجذب رؤوس الأموال وعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالصناعة و الصناع ، كما أعطى حافز ودفعة قوية للمصنعين و المنتجين في مواصلة مسيرة الإنتاج والمضي قدما نحو تنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة المكون المحلي وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.

واضاف رئيس الغرفة، أن حديث الرئيس السيسي عن الأوضاع في غزة طمأن الشباب والصناع وتركت أثر في نفوس جموع المصريين بأن مصر دولة ذات سيادة ولن تمس كما أنها لن تتخلى عن القضية الفلسطينية ولن تتواني في الدفاع عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين.

وأشاد عبد الحميد، بجهود وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير في الاستماع لمشاكل الصناعة وتسهيل الإجراءات وتوفير مستلزمات الانتاج الأمر الذي يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لمصر في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الصعبة.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي حقق نموا كبيرا خلال 8 سنوات بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى ساهمت فى زيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية، لتلبية احتياجات المشروعات القومية وتعزيز نمو الاقتصاد وزيادة فرص العمل، كما شهدت الصادرات المصرية خلال هذه الفترة أعلي معدل لنمو الصادرات إلي 32.4 مليار دولار .