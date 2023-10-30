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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل ضابط أمن جراء هجوم إرهابي على موقع للشرطة شمال غربي باكستان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي أحد رجال الشرطة الباكستانية مصرعه جراء هجوم مسلح نفذه إرهابيون أمس الأحد، على موقع أمني في منطقة "ديرة إسماعيل خان" بإقليم خيبر بختونخواه شمال غربي باكستان.
وأوضحت الشرطة في بيان أن الإرهابيين ألقوا قنبلة يدوية أثناء تواجد العديد من رجال الشرطة في الموقع، ثم أطلقوا وابلًا من النار، تصدى لها رجال الأمن وأجبروا الإرهابيين على الفرار.
وأضافت أن تعزيزات إضافية من قوات الشرطة وصلت إلى الموقع، وشنت عملية تمشيط للبحث عن الإرهابيين.

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