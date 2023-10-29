رسامة شمامسة جدد في بني سويف

شهدت كنيسة القديسة دميانة بعزبة الصعايدة التابعة لإيبارشية بني سويف اليوم الموافق 29 أكتوبر 2023 رسم عدد من الشمامسة في رتبة أبصالتس وأغنسطس بيد الانبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها حيث صلي القداس الالهي، بكنيسة القديسة دميانة بعزبة الصعايدة.

شارك في صلاة القداس الالهي القمص فام عدلي و القس داود سعيد كهنة الكنيسة و حضر عدد كبير من شعب القرية وأسر الشمامسة الجدد.

الجدير بالذكر ان رتبة الابصالتس هي الرتبة الاولي في رتب الشمامسة و دوره الرئيسي هو التسبيح بألحان الكنيسة و تتم الرسامة بعد صلاة الصلح من صلوات القداس الالهي و ان يقف الشخص المرشح الرسامة بخشوع أمام باب الهيكل و أمام الاسقف و الاسقف يتلو عليه بعض النصائح كالمواظبة علي حضور القداسات و حفظ الالحان و يأخد تعهد من الوالدين و الشمامسة الذين في رتب أكبر أن يحرصوا علي الاهتمام بهم و يتلو الاسقف هذه الصلاة لكل المرشحين للرسامة " أيها السيد الرب لإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب منك يا محب البشر عن عبيدك هؤلاء الواقفين أمامك الذين جاءوا إلى كنيستك الجامعة الرسولية. أضئ عليهم بحلاوة أقوالك المقدسة. هب لهم أن يرتلوا بفهم تسابيح روحانية. وليستحقوا أن يبتدئوا بالإيمان ويتعبدوا لك بالعقل والطهارة. قدسهم باركهم أملأهم من مخافتك احرسهم بقوتك الملائكية. أغنيهم بكل عطية صالحة وموهبة تامة. لكي يعيشوا كإرادتك المقدسة الطوباوية المرضية لك. ويدعوا إلى النمو الأفضل جدًا الكامل الذي لروحك القدوس. بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هذا الذي ينبغي لك المجد معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك. الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين" ثم يرشم الاسقف كل مرشح للرسامة ثلاثة رشومات و يقول اسم الشماس و الكنيسة و يتلو الرشومات الثلاثة للثالوث و رتبة الاغنسطس هي الرتبة الثانية و تعني قارئ و وظيفته قراءة القراءات الكنيسة و تنشيف أواني المذبح بعد القداس و له شروط كالاتي يكون كبير شوية في السن (18 سنة في الأحوال العادية) يبقى مشهود له من الكل بأخلاق و أعمال فاضلة يبقى ليه تزكية من الكاهن و الشعب (مافيش اعتراض عليه) يبقى بيعرف يقرا و فاهم الكتاب المقدس كويس يبقى مواظب على التناول و الاعتراف و قراية الكتاب المقدس يبقى عنده استعداد للخدمة و فيه روح الخدمة يبقى متواضع و فاهم الخدمة طقس رسامة رتبة الاغنسطس يشابه طقس رسامة الابصالتس و يأخذ الأسقف مقص، و يعمل به خمسة صلبان في شعر رأسه واحد في وسط الرأس وأربعة على جوانبها (إشارة لقطع الأفكار و العادات الرديئة) .



