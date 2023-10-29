تعرف على سبب تأجيل حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى بالأوبرا

قررت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، تأجيل حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي، والذي كان من المقرر إقامته في الثامنة من مساء الخميس المقبل، الموافق 2 نوفمبر 2023، على المسرح الكبير، وذلك لحين إشعار آخر.

وكان برنامج الحفل يتضمن مختارات من أشهر الأعمال الوطنية والرومانسية منها: "قصيدة مصر، وحلوة بلادي، وأنا المصري، الله يا بلادنا، وأنا وشادي، وزهرة المدائن، وأنا بحبك يا بلادى، وياللي سامعني، وحياتك يا حبيبي، وفوق الشوك، والثلاثية المقدسة، ومضناك، وغريب يا زمان" وغيرها، غناء المطربين: أحمد عفت، وآيات فاروق، وإيناس عز الدين، ومنار سمير، وسامح منير، وأشرف وليد.

وقد تأسست الفرقة القومية العربية للموسيقى في العام 1989، بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.