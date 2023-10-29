فرنسا تدين بشدة هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

أدانت فرنسا اليوم الأحد أعمال العنف غير المقبولة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية -في بيان اليوم- أن "فرنسا تدين بشدة هجمات المستوطنين التي أدت إلى مقتل العديد من المدنيين الفلسطينيين في الأيام الأخيرة في قُصرة والساوية، فضلا عن التهجير القسري لعدد من التجمعات السكانية".

وأضافت الوزارة "أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين آخذة في التزايد، وهي غير مقبولة ويجب أن تتوقف"، كما دعت إسرائيل إلى "اتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين".

ولقي فلسطيني حتفه أمس السبت برصاص مستوطن إسرائيلي في بلدة الساوية قرب نابلس، وفق ما أفادت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية.

كما قُتل أربعة فلسطينيين في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون مسلحون في بلدة قصرة في 11 أكتوبر الجاري، وفق المصدر نفسه.