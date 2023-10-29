أستاذ إعلام: الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية

قال الدكتور حسام النحاس، أستاذ الإعلام بجامعة بنها، إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لعملية إبادة جماعية، ويجب محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحاكم الدولية بسبب جرائم الحرب المرتكبة في فلسطين.

وأضاف "النحاس"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، أن الشعب الفلسطيني يتعرض أيضا لحرب إعلامية، مشيرًا إلى أن الإعلام العربي للأسف الشديد عاجز ومقصر في التأثير والضغط على الرأي العام الدولي والأوروبي والأمريكي.

وأوضح أن العالم العربي ليس لديه قنوات موجهة باللغة الإنجليزية للرأي العام العالمي، معقبًا: "الإعلام العربي يناقش بعضه، فحديثه موجه لمن يتحدث باللغة العربية".