بعد هدفه في شباك نوتنجهام.. رقم قياسي جديد لمحمد صلاح بالدوري الإنجليزي

سجل محمد صلاح هدف ليفربول الثالث في شباك نوتنجهام فورست بالدقيقة 77، لتصبح النتيجة تقدم الريدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي تجمعهما على ملعب آنفيلد ضمن مواجهات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح محمد صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في أول 5 مباريات للريدز على ملعبه في الدوري، بعد الثنائي هاري تشامبرز في عام 1922، وجون ألدريدج عام 1987.

سجل هدف ليفربول الأول ديوجو جوتا في الدقيقة 31، بينما سجل الهدف الثاني داروين نونيز في الدقيقة 35، وسجل محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 77.

ودخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 20 نقطة، فيما يحتل نوتينجهام المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.

وحقق ليفربول 6 انتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، وتعادل في مواجهتين، وخسر مباراة واحدة بينما فاز نوتينجهام فاز بمباراتين وتعادل في أربع مواجهات، وتعرض للخسارة في ثلاث مباريات.