وزير الري يلتقي نائب الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بـ"ايلينا مانينكوفا" نائب الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وذلك على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وقد أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بمشاركة إيلينا في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه.

واشاد الدكتور سويلم بالدعم الذى تقدمه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لمباردة AWARe والتى ستسهم فى تلبية متطلبات التنمية في أفريقيا فى المجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ، وتوفير التدريب اللازم من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي"، متوجها بالشكر للمنظمة على استضافة سكرتارية المبادرة، وأيضا قيادة مسار العمل الخامس للمبادرة والذي يتناول "نظام الإنذار المبكر من الجفاف والفيضانات".

كما أشاد بتزايد الإقبال من الدول والمنظمات على الانضمام للمبادرة، ودور المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في القيام بدور بارز في عرض مسارات المبادرة على مختلف الدول، كما سيمثل اجتماع اللجنة التوجيهية للمبادرة والمزمع عقده خلال اسبوع القاهرة للمياه فرصة جيدة كأول تجمع للدول المهتمة بالانضمام للمبادرة لتحديد احتياجاتها فى مجال التعامل مع التغيرات المناخية والتنسيق بشأن مسارات عمل المبادرة.

كما سيتم البدء في صياغة خطة العمل مع منظمة الأمم المتحدة حتى مؤتمر COP28، وتنظيم اجتماع وزاري خلال فعاليات COP28 بمشاركة الجهات المانحة والبنوك ومؤسسات التمويل.

كما تم التباحث حول التنسيق لعقد إجتماع تحالف "قادة المياه والمناخ" خلال فعاليات COP28.