فيوتشر ينتظم في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

انتظم فريق فيوتشر مساء اليوم الأحد، في معسكرمغلق وذلك استعدادا للقاء البنك الأهلي، المقرر له مساء غدا الإثنين .

ويأتي المعسكر المغلق قبل كل مباراة من أجل فرض مزيدا من التركيز على القائمة التي تخوض المباراة،وذلك بعد أن يعلن المدرب القائمة التي يقرر خوضها لكل مباراة.

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة نظيره البنك الأهلي غدا الإثنين على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يحتل فيوتشر حاليا في المركز الثاني لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 9 نقاط، حيث فاز الفريق في 3 مباريات، وخسر في مباراة أمام فريق بيراميدز، وسجل لاعبي فيوتشر 6 أهداف، ودخل مرمي الفريق هدفين خلال الـ 4 مباريات.