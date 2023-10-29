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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

20 لاعبا في قائمة البنك الأهلي لمواجهة فيوتشر

نصار وفاسيليو
نصار وفاسيليو
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اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم، استعدادا لمواجهة فيوتشر، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الإثنين ويستضيفها ستاد القاهرة الدولي في تمام السابعة مساء.

وجاءت القائمة علي النحو التالي 
حراسة المرمي: محمد أبوجبل، أحمد صبحى. 
خط الدفاع: أيمن أشرف، سعيدو سيمبوري، اسحاقو يعقوبو، محمود الجزار، معاذ الحناوي، محمد بسيوني. 
خط الوسط: محمد فتحي، محمود سيد، أحمد النادرى، عماد فتحى، أحمد سعيد، احمد مدبولى، احمد ياسر، إبراهيم حسن، محمود قاعود، جريندو 
خط الهجوم:  كريم بامبو، أسامة فيصل.

محمد أبوجبل بنادي البنك الأهلي فيوتشر بابا فاسيليو