خبير: مصر ستصبح دولة مؤثرة وجاذبة للاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات

قال حسن النعمي، خبير تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، إن مصر ستصبح دولة مؤثرة وجاذبة للاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات وصناعة تطبيقات يتم الاستفادة منها في مختلف المجالات وذلك في ظل نشاط وزارة الاتصالات والتعليم والعمل حاليا في تخريج أعداد كبيرة جدا من المتخصصين في صناعات المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف “النعمي”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “المحور”، أنه بحسب مجلس الوزراء فأنه من المتوقع أن تصل سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات في مصر إلى 74.61 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029 بمعدل نمو سنوي مركب قدره %10.4 حتى نهاية عام 2029، ويتم تقسيم السوق في مصر على أساس النظام والنوع وحجم المؤسسة والمستخدم النهائي.

وأوضح أن الثورة الحقيقية في التكنولوجيا أساسها الاتصالات، والدليل على هذه الثورة عند حدوث انقطاع في الإنترنت يحدث شلل وعدم وصول إلى العديد من الخدمات، وهي الثورة الحقيقية التي حدثت في الاتصالات، مشيرا إلى أن التكامل ليس في التكنولوجيا فقط، بل الشمول المالي في تقديم خدمات للشركة الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل 65% من هيكل الاقتصاد القومي المصري.

وأشار إلى أن التكامل في هذه الحالة مهم جدا بين 4 أطراف أولها أجهزة الدولة والبنك المركزي والبنوك والمؤسسات الداعمة مثل المؤسسات المحلية والدولية لتقديم الخدمات الرقمية، موضحا أن أمن المعلومات يعد عاملاً رئيسياً في تعزيز التحول الرقمي نظرًا لمتطلبات التنظيم وتزايد مخاوف الأمان السيبراني.