رئيس جامعة دمياط يتفقد المدن الجامعية ويلتقي الطالبات

قام الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، اليوم الحد، بزيارة تفقديه لمباني المدن الجامعية للطالبات، برفقة الدكتور وائل فاروق الطيبانى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات الجامعة؛ للاطمئنان على سير العمل بها.

حيث تفقد رئيس الجامعة المطابخ ومعدات الطهي للتأكد من مستوى الخدمة في المطعم، كما أطمئن من الطلاب على الوجبات المقدمة لهم وتناول وجبه الغذاء مع الطالبات واستمع لمقترحاتهم في حضور مسؤولي المدينة الجامعية، والاطمئنان على الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية لهم، موجهًا بتلبية كافة متطلبات طلاب المدن الجامعية وتذليل كافة العقبات التى تواجههم خلال إقامتهم بالمدن الجامعية، بما يساعدهم على النجاح والتفوق.

وخلال الجولة فتح رئيس جامعة دمياط، حوارًا مع الطالبات استمع إليهن لمعرفة مدي الرضا عن الخدمة والمعاملة التى يتلقونها، مطالبًا جميع مشرفي المدينة بضرورة تطبيق كافة الإجراءات من النظافة وتعقيم الغرف وصالات الطعام، على مدار الساعة.

وفى سياق متصل توجه رئيس الجامعة إلى المدينة الجامعية للطلاب والاطمئنان على تسكين الطلاب وجودة الغرف الخاصة بالطلاب، كما توجه إلى مدينة الطلبة المميزة واستمع إلى اقتراحات الطلاب ووجه بسرعة حلها حفاظًا على سير العملية التعليمية.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بتواجده وسط طلاب المدينة الجامعية، مؤكدًا أن الجامعة تهتم بكل ما يخدم الطلاب في كافة الجوانب التعليمية والاجتماعية. والتي تساعد الطلاب على التفوق والتميز العلمي والبحثي والريادي في خدمة الوطن.

جاء ذلك بحضور عادل مسعد أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وعامر أبو العنين مدير عام المدن الجامعية، ووجيه مراد مدير إدارة المدن الجامعية للطالبات، وزينب ربيع مدير إدارة التغذية، ومحمد رفعت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب ومدير إدارة المدن الجامعية للطلبة. والعاملين في المدن الجامعية.