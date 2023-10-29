ماكرون وسوناك يؤكدان على أهمية تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لغزة

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، خلال اتصال هاتفي اليوم /الأحد/ الوضع الإنساني في قطاع غزة وسط استمرار القصف الإسرائيلي، وأكدا على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لغزة.

وخلال المحادثة الهاتفية، اتفق الزعيمان على العمل معا في الجهود المبذولة لتوفير الاحتياجات الأساسية من غذاء ووقود ومياه وأدوية، بالإضافة إلى بحث كيفية إجلاء الرعايا الأجانب.

وأوضح الإليزيه أن ماكرون وسوناك أعربا عن قلقهما بشأن مخاطر التصعيد في المنطقة، وخاصة في الضفة الغربية.

كذلك، أكد الزعيمان دعمهما المشترك لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في سياق احترام قواعد الحرب والقانون الإنساني الدولي.

كما بحث الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني أيضا وضع الرهائن وجهودهما من أجل إطلاق سراحهم.

وأكد ماكرون على بنود مبادرة السلام التي اقترحها لتجنب تصعيد الصراع على المستوى الإقليمي وبناء سلام دائم، في إشارة إلى مكافحة الإرهاب وحماية السكان المدنيين من خلال احترام القانون الإنساني الدولي وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى المدنيين، وأيضا الأفق السياسي من خلال استئناف المفاوضات من أجل حل الدولتين.